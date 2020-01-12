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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يخاطب شعب إيران: سأستمر في مساندتكم

ترامب يخاطب شعب إيران: سأستمر في مساندتكم

ترامب يخاطب شعب إيران: سأستمر في مساندتكم
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 يناير 2020 - 00:25

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الشعب الإيراني: "أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في مساندتكم".

وذكر ترامب في تغريدة أوردها باللغتين الانجليزية والفارسية: "إلى الشعب الايراني الشجاع الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم. نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم".

وأضاف عبر "تويتر" في تغريدة أخرى: "يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق، على أرض الواقع، المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني. لا يمكن أن تحدث مذبحة أخرى ضد المتظاهرين المسالمين ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب".

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