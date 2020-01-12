استطلاع: تزايد رفض الفرنسيين لإصلاح التقاعد

هسبريس ـ مُتابعة

أظهر استطلاع رأي تزايد تأييد الشعب الفرنسي للإضرابات والاحتجاجات المناهضة لخطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات، مقارنة بوقت سابق هذا الشهر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد إيفوب لصالح صحيفة "جورنال دو ديمانش"، في 9 و10 يناير الجاري، أن إجمالي 49% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يؤيدون أو يوافقون على الاحتجاجات، مقابل 47% في استطلاع يومي 7 و8 من الشهر نفسه و44% في استطلاع أجري يومي 2 و3.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الاستطلاع الأحدث أجري قبل أن تلمح الحكومة الفرنسية، السبت، أنها مستعدة للتخلي عن مساعيها لرفع السن الذي يمكن فيه للموظفين التقاعد والحصول على مستحقات كاملة إلى 64 عاما، وذلك في محاولة لكسب تأييد النقابات العمالية المعتدلة في البلاد لخطة الرئيس إيمانويل ماكرون الخاصة بإصلاح نظام المعاشات.

يشار إلى أن نسبة تأييد الإضرابات حاليا تقل عن مستوى 54% وهو المستوى القياسي الذي تم تسجيله في منتصف دجنبر الماضي؛ وأجري على عينة من 1007 فرنسيين بالغين عبر الانترنت في 9 و10 يناير.