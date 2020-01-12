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الاحتجاج ضد سلطات طهران يتجدد بشوارع إيران
الأحد 12 يناير 2020 - 13:50
أشارت تغريدات على "تويتر" إلى أن عشرات المحتجين في إيران احتشدوا، لليوم الثاني على التوالي، مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ ؛بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.
وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء أمس السبت، بعد قليل من إقرار الجيش بإسقاط الطائرة، يوم الأربعاء الماضي، وتقديم اعتذاره عن هذه الواقعة القاتلة.
وهتف المحتجون، الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران ، بقولهم: "يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا"، كما تجمع المحتجون في مدن أخرى أيضا.