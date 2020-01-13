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الرئيسية | خارج الحدود | إعادة محاكمة الرئيسة السابقة في كوريا الجنوبية

إعادة محاكمة الرئيسة السابقة في كوريا الجنوبية

إعادة محاكمة الرئيسة السابقة في كوريا الجنوبية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 13 يناير 2020 - 04:35

تبدأ محكمة الاستئناف في سيول، يوم الأربعاء المقبل، عملية إعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي تمت إقالتها من منصبها سنة 2017 بعد تورطها في فضيحة فساد، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من أمر المحكمة العليا بمراجعة هذه القضية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن محكمة الاستئناف أصدرت الحكم على بارك كون-هيه بالسجن لمدة 25 سنة، ودفع غرامة مالية بقيمة 20 مليار وون (17 مليون دولار)، بتهم تلقي الرشوة وإساءة استخدام السلطة.

من جانبها، ستقوم المحكمة بدمج قضية أخرى اتهمت فيها الرئيسة السابقة بتلقي أموال بطريقة غير قانونية من وكالة الاستخبارات الوطنية.

كما أمرت المحكمة العليا بإعادة النظر في القضية التي حكم فيها على بارك كون-هيه بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 2.7 مليار وون، مع وجهات نظر تشير إلى ضرورة الحكم عليها في تهم أخرى.

ومن المتوقع ألا تمثل الرئيسة السابقة في المحكمة، حيث أنها تقاطع جميع جلسات محاكمتها منذ شهر أكتوبر 2017.

وقد تم عزل الرئيسة السابقة من قبل البرلمان في شهر دجنبر 2016، وهو قرار أيدته المحكمة الدستورية في شهر مارس 2017، ما أدى إلى عزلها نهائيا من منصبها قبل عام من انتهاء فترة ولايتها التي كان من المفترض أن تستمر خمس سنوات.

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