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كُتّاب وآراء
رئيس غامبيا السابق يطالب بحق العودة من المنفى
طالب الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، الذي أجبر على مغادرة البلاد ويقيم في المنفى وسط غينيا الاستوائية، باحترام حقوقه، بما فيها حق العودة، وذلك في تسجيل صوتي لحوار مع مسؤول من حزبه نشر على مواقع التواصل اجتماعي.
ويعبر الرئيس السابق الذي قاد البلاد 22 عاما على رأس نظام قمعي شرس، في التسجيل نفسه، عن دعمه لتظاهرة مقررة لمؤيديه في 16 يناير الجاري.
ويقول في التسجيل الذي لم يُعرف من نشره لكن لم يشكك أحد في صحته: "لا أريد أي عنف ولا أريد المساس أو تخريب أي شيء".
ويدعو جامع أنصاره إلى مطالبة السلطات باحترام الوعود التي قطعتها المنظمات الإفريقية والأمم المتحدة عند رحيله مجبرا من غامبيا.
وتولى جامع، الذي كان ضابطاً، رئاسة غامبيا على إثر انقلاب في 1994، وقد دفع إلى مغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية، في يناير 2017، عقب تدخل عسكري إفريقي بعدما رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
والمطلب الرئيسي لأنصار جامع هو عودته إلى غامبيا، ويقول في التسجيل إن على هؤلاء "القول بشكل واضح إن السلطات يجب أن تطبق الاتفاق".
ولم يثر جامع ضجة في المنفى، لكن سربت تسجيلات وحوارات له في الماضي، بينما يواصل حزب "التحالف الوطني لإعادة التوجيه والبناء" العمل من أجل عودته.
ويريد آخرون في غامبيا عودة الرئيس السابق لمحاكمته، بينما تستمع لجنة حقيقة، منذ عام، لشهادات مروعة لضحايا الفظائع التي ارتكبت في عهد يحيى جامع.
وتؤكد الرئاسة الحالية أنه يمكن ليحيى جامع العودة إلى بلاده، لكنها تشترط أن يكون "كمواطن عادي فقط"، وفق تعابيرها.