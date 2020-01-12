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الرئيسية | خارج الحدود | محطة كهرباء تثير الاستنفار ضواحي تورونتو الكندية

محطة كهرباء تثير الاستنفار ضواحي تورونتو الكندية

محطة كهرباء تثير الاستنفار ضواحي تورونتو الكندية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 يناير 2020 - 16:40

أبلغ إقليم أونتاريو الكندي، اليوم الأحد، عن واقعة في محطة بيكرينج النووية لتوليد الكهرباء، قرب تورونتو، لكنه قال إنه لا يوجد تسريب غير طبيعي للنشاط الإشعاعي.

وقالت سلطات الإقليم نفسه، في رسالة تنبيه أرسلت إلى الهواتف المحمولة للسكان، إن "طاقم الطوارئ يتعامل مع الموقف".

وأضافت الرسالة أن من يسكنون بالقرب من المحطة، على شواطئ بحيرة أونتاريو التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرق تورونتو، ليسوا بحاجة لاتخاذ أي إجراءات وقائية في هذه المرحلة.

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