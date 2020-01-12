24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/01/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الحريات الفردية بالمغرب.. نحو مرافعة دستورية أقوى!
- ملفات "إيران وليبيا والإرهاب" تتصدر لقاء الملك والرئيس الفرنسي
- المشاركة في "الماراثون" تقي من تصلب الشرايين
- "مرسيدس" تحتل صدارة مبيعات السيارات الفاخرة
- من إيران إلى كوريا الشمالية .. مخاطر الحرب النووية تتربص بالعالم
الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)
- أخنوش يدعم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المملكة - (132)
- "دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين - (112)
- رصيف الصحافة: الجزائر تمنح البوليساريو أموالا تحت غطاء التنمية - (61)
- عصيد: معهد "إيركام" ثورة ثقافية .. وقانون مجلس اللغات "ممسوخ" - (56)
- "مغربيات الفراولة" يثمن أجور الإسبان ويشتكين "تمارة والحرمان" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
محطة كهرباء تثير الاستنفار ضواحي تورونتو الكندية
الأحد 12 يناير 2020 - 16:40
أبلغ إقليم أونتاريو الكندي، اليوم الأحد، عن واقعة في محطة بيكرينج النووية لتوليد الكهرباء، قرب تورونتو، لكنه قال إنه لا يوجد تسريب غير طبيعي للنشاط الإشعاعي.
وقالت سلطات الإقليم نفسه، في رسالة تنبيه أرسلت إلى الهواتف المحمولة للسكان، إن "طاقم الطوارئ يتعامل مع الموقف".
وأضافت الرسالة أن من يسكنون بالقرب من المحطة، على شواطئ بحيرة أونتاريو التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرق تورونتو، ليسوا بحاجة لاتخاذ أي إجراءات وقائية في هذه المرحلة.