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كُتّاب وآراء
رئيس الجزائر يأمر بتجريم خطاب الكراهية على النت
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تبونأسدى تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بالبحث في مشروع القانون الذي يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية، والحث على الفتنة؛ خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب البيان، فإن القانون يأتي لـ"سد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك، برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".
وأضاف المصدر نفسه أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".
وجاءت تعليمات الرئيس تبون بعد ساعات قليلة من إقالة مدير دار الثقافة لولاية المسيلة، الشاعر رابح ظريف، بعدما وصف عيان رمضان بـ"الخائن"، وهو أحد رموز الثورة الجزائرية، حيث اعتبر البعض الوصف جاء من منطلق جهوي باعتبار أن عيان رمضان من الأمازيغ.