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كُتّاب وآراء
السياحة تزدهر للعام العاشر على التوالي في ألمانيا
واصلت السياحة في ألمانيا ازدهارها عام 2019 للعام العاشر على التوالي.
وبحسب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي، قد يبلغ عدد ليالي المبيت للسائحين المحليين والأجانب العام الماضي 494.7 مليون ليلة، بزيادة قدرها 3.5% عن عام 2018، والتي سجلت نحو 478 مليون ليلة مبيت.
وخلال الفترة من يناير حتى نونبر الماضي، سجلت الفنادق والنزل السياحية 464.7 مليون ليلة، بزيادة قدرها 7ر3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.
وحقق السائحون الداخليون زيادة في عدد ليالي المبيت بنسبة 3.9%، لتصل إلى 381.1 مليون ليلة، بينما ارتفعت بالنسبة للسائحين الأجانب بنسبة 2.6%، لتصل إلى 83.6 مليون ليلة. وفي نوفمبر وحده، بلغت نسبة الزيادة بوجه عام 5.2% لتصل إلى 32.5 مليون ليلة.
ويستفيد قطاع السياحة منذ فترة طويلة من انتعاش السفر إلى ألمانيا، بما في ذلك سفر رجال الأعمال وزائري المعارض. بينما شملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.