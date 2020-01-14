24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مضادات حيوية تساهم في علاج "مرض الخرف" (5.00)

  2. مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)

  3. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  4. المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية (5.00)

  5. تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السياحة تزدهر للعام العاشر على التوالي في ألمانيا

السياحة تزدهر للعام العاشر على التوالي في ألمانيا

السياحة تزدهر للعام العاشر على التوالي في ألمانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 00:10

واصلت السياحة في ألمانيا ازدهارها عام 2019 للعام العاشر على التوالي.

وبحسب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي، قد يبلغ عدد ليالي المبيت للسائحين المحليين والأجانب العام الماضي 494.7 مليون ليلة، بزيادة قدرها 3.5% عن عام 2018، والتي سجلت نحو 478 مليون ليلة مبيت.

وخلال الفترة من يناير حتى نونبر الماضي، سجلت الفنادق والنزل السياحية 464.7 مليون ليلة، بزيادة قدرها 7ر3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.

وحقق السائحون الداخليون زيادة في عدد ليالي المبيت بنسبة 3.9%، لتصل إلى 381.1 مليون ليلة، بينما ارتفعت بالنسبة للسائحين الأجانب بنسبة 2.6%، لتصل إلى 83.6 مليون ليلة. وفي نوفمبر وحده، بلغت نسبة الزيادة بوجه عام 5.2% لتصل إلى 32.5 مليون ليلة.

ويستفيد قطاع السياحة منذ فترة طويلة من انتعاش السفر إلى ألمانيا، بما في ذلك سفر رجال الأعمال وزائري المعارض. بينما شملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.