طهران ترفض "تغريدات ترامب" عن دعم للإيرانيين

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية رفض، اليوم الاثنين، تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها، على "تويتر" عن تأييده للإيرانيين.

وقال المتحدث نفسه إن "الشعب الإيراني سيظل يتذكر أن ترامب قتل القائد العسكري قاسم سليماني، وأنه سبب معاناة الكثيرين من مصاعب اقتصادية".

وقال علي ربيعي، أيضا، إن ترامب طالب السلطات الإيرانية في تغريدات بالفارسية والإنجليزية بعدم قتل المحتجين، وأثنى على "الشعب الإيراني العظيم"، وبذلك "يذرف دموع التماسيح عندما يعبر عن قلقه على الإيرانيين".