24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مولاي رشيد يقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس (5.00)

  2. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  3. ندوة توصي بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات (5.00)

  4. "سياقة متهورة" تستنفر المحققين في الدار البيضاء (5.00)

  5. هل تحول الفضاء العمومي إلى مرحاض؟؟ (4.63)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طهران ترفض "تغريدات ترامب" عن دعم للإيرانيين

طهران ترفض "تغريدات ترامب" عن دعم للإيرانيين

طهران ترفض "تغريدات ترامب" عن دعم للإيرانيين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 13 يناير 2020 - 12:35

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية رفض، اليوم الاثنين، تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها، على "تويتر" عن تأييده للإيرانيين.

وقال المتحدث نفسه إن "الشعب الإيراني سيظل يتذكر أن ترامب قتل القائد العسكري قاسم سليماني، وأنه سبب معاناة الكثيرين من مصاعب اقتصادية".

وقال علي ربيعي، أيضا، إن ترامب طالب السلطات الإيرانية في تغريدات بالفارسية والإنجليزية بعدم قتل المحتجين، وأثنى على "الشعب الإيراني العظيم"، وبذلك "يذرف دموع التماسيح عندما يعبر عن قلقه على الإيرانيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.