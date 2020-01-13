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كُتّاب وآراء
المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية
أفادت قناة "العربية" بأن اتفاق وقف إطلاق النار، المزمع توقيعه في موسكو بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، يتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
ونقلت القناة عن مصادر خاصة أن الاتفاق سيتضمن، أيضا، وقفا لإطلاق النار ستشرف عليه جمهورية روسيا الاتحادية ومنظمة الأمم المتحدة، مع انسحاب متبادل للقوات، إلى جانب إسناد مهمة مكافحة الإرهاب وتأمين آبار النفط والغاز للجيش الوطني الليبي.
كما يتضمن الاتفاق سحب قوات الجانبين وإعادتها إلى ثكناتها، إلى جانب قيام بعض الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها. وسيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة "الوفاق" من جهة والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.