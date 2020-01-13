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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوري في إسبانيا

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوري في إسبانيا

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوري في إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 13 يناير 2020 - 13:35

أدى أعضاء الحكومة الائتلافية الإسبانية الجديدة، اليوم الإثنين أمام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بالقصر الملكي "لا ثارثويلا" في مدريد، اليمين الدستوري.

وسيضع تولي الحكومة الإسبانية الجديدة لمهامها، عقب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في 10 نونبر الماضي، حدا لأزمة استمرت أزيد من ثمانية أشهر وتمخض عنها شلل سياسي في البلاد.

وتضم الحكومة 22 حقيبة وزارية، منها 5 حقائب وزارية سابقة و 11 تستلمها نساءK ويبدو احترام المناصفة واضحا في الحكومة الائتلافية الجديدة، عكس سابقتها، حيث كان عدد النساء (11) يتجاوز عدد الرجال (6).

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1 - أبو مهدي الاثنين 13 يناير 2020 - 14:04
على عكس فرنسا التي تحمل المغاربة مسؤوليات وزارية في حكومة اليمين واليسار.. إسبانيا وبالرغم من علاقتها التاريخية بالمغرب ووجود جالية كبيرة تتجاهل هذا المعطى ولا تسند لأي مغربي حقيبة وزارية..هل الأمر يتعلق بعدم الثقة او بحساسية ما...افيدونا وشكراً
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