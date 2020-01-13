الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوري في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أدى أعضاء الحكومة الائتلافية الإسبانية الجديدة، اليوم الإثنين أمام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بالقصر الملكي "لا ثارثويلا" في مدريد، اليمين الدستوري.

وسيضع تولي الحكومة الإسبانية الجديدة لمهامها، عقب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في 10 نونبر الماضي، حدا لأزمة استمرت أزيد من ثمانية أشهر وتمخض عنها شلل سياسي في البلاد.

وتضم الحكومة 22 حقيبة وزارية، منها 5 حقائب وزارية سابقة و 11 تستلمها نساءK ويبدو احترام المناصفة واضحا في الحكومة الائتلافية الجديدة، عكس سابقتها، حيث كان عدد النساء (11) يتجاوز عدد الرجال (6).