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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الباكستاني يلغي الحكم الغيابي بإعدام مشرف

القضاء الباكستاني يلغي الحكم الغيابي بإعدام مشرف

القضاء الباكستاني يلغي الحكم الغيابي بإعدام مشرف
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 13 يناير 2020 - 15:50

ألغى القضاء الباكستاني، اليوم الاثنين، الحكم الغيابي بالإعدام ضد الرئيس السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أقرت الإدانة بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.

وقال المدعي اشتياق خان، الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور، إن "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) لقد تمّ إلغاء الحكم بكامله".

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1 - الصحراوي إبن تافيبلالت الاثنين 13 يناير 2020 - 16:13
الحمد لله ، ظهر الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا ..صدق الله العظيم ..هذا هو الحكم الحقيقي ..
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