24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/01/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "دهون اللسان" تتسبب في انقطاع النفس أثناء النوم
- مضادات حيوية تساهم في علاج "مرض الخرف"
- "فنون المغرب" تتوج "امباركة" أفضل عمل سينمائي
- سانشير يعد بحكومة إسبانية تتبنى "خطابا واحدا"
- ملتقى الاستثمار بالإمارات يحفز الشركات الناشئة
مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)
عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)
تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)
- بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة - (111)
- بيد الله: "البام" ضد تيار الإخوان المسلمين .. وأخنوش رجل وطني - (93)
- ألوان الأمازيغ تزين الرباط .. والبرلمان يشهد احتفالات "إيض يناير" - (83)
- تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات - (64)
- مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
القضاء الباكستاني يلغي الحكم الغيابي بإعدام مشرف
الاثنين 13 يناير 2020 - 15:50
ألغى القضاء الباكستاني، اليوم الاثنين، الحكم الغيابي بالإعدام ضد الرئيس السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أقرت الإدانة بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.
وقال المدعي اشتياق خان، الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور، إن "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) لقد تمّ إلغاء الحكم بكامله".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الصحراوي إبن تافيبلالت الاثنين 13 يناير 2020 - 16:13
الحمد لله ، ظهر الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا ..صدق الله العظيم ..هذا هو الحكم الحقيقي ..
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1