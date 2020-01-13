القضاء الباكستاني يلغي الحكم الغيابي بإعدام مشرف

هسبريس - أ.ف.ب

ألغى القضاء الباكستاني، اليوم الاثنين، الحكم الغيابي بالإعدام ضد الرئيس السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أقرت الإدانة بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.

وقال المدعي اشتياق خان، الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور، إن "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) لقد تمّ إلغاء الحكم بكامله".