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الرئيسية | خارج الحدود | مصدر: السباق الدولي يمرّ عبر معبر الكركرات بنجاح

مصدر: السباق الدولي يمرّ عبر معبر الكركرات بنجاح

مصدر: السباق الدولي يمرّ عبر معبر الكركرات بنجاح
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 15:16

بعد الخطوات الاستفزازية التصعيدية التي أقدمت عليها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، اليوم الإثنين، كشف مصدر هسبريس أن جميع المشاركين في سباق "أفريكا إيكو ريس" تمكنوا من عبور معبر الكركرات الحدودي "دون وقوع أي حوادث أو مشاكل".

وشارك في الرالي، الذي يمر من الصحراء المغربية (من 7 إلى 13 يناير 2020) وموريتانيا والسنغال، 688 شخصاً و266 سيارة.

وأوضح مصدر هسبريس أن "ما وقع من استفزازات من قبل أعضاء البوليساريو المدعومين من قبل الجزائر لم يكن له أي تأثير على حسن سير هذه المنافسة الدولية".

وعبر المشاركون في السباق الدولي عن رضاهم عن التنظيم الجيد للنسخة الحالية من "أفريكا إيكو ريس"، في حين يُواصلون شق طريقهم في ظروف جيدة وعادية، وفق مصادر هسبريس.

وكان أفراد من الجبهة الانفصالية عمدوا في خطوات استعراضية إلى منع مرور السباق الدولي، إذ أقدموا على وضع حجر كبير وعجلات سيارات لمنع مرور الدراجات النارية والسيارات المشاركة في السباق الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - BOHI REZZOUK الاثنين 13 يناير 2020 - 15:36
POUR QUE DE TELS ÉVÉNEMENTS NE SE REPRODUISENT PLUS À L’AVENIR IL FAUT FERMER LA ZONE EL GUARGARATE VOIRE SUPPRIMER CETTE ZONE TAMPON INUTILE QUI NOUS SÉPARE DE LA MAURITANIE
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-13
2 - مسمار جحا الاثنين 13 يناير 2020 - 15:45
التماسيح و العفاريت عندهم مصلحة يبقى مشكل دالصحراء و كل مازاد طال كيزيدو يستفدو و أبسط مثال منطة الصحرا معفية من الضرائب على أصحاب الشركات،، لذلك تجد شخص لديه شركة بداخل المغرب و لكن يقوم بإحداث مقرها بالصحرا لتهرب من دفع الضرائب و ما خفي كان أعظم،، منطقة الصحراء معفية من كثير من الضرائب التي يؤدي المواطن و هذه تسمى عنصرية التي تميز بين أبناء الشعب الواحد،، علينا أولا وقف هاد الريع و الفساد الداخلي و وقف كل الامتيازات التي يستفيد منها الصحراء على حساب باقي الوطن،، إذا كانت الصحرا ء في مغربها فلماذا هذا التمييز ؟؟ المنطقة العازلة خطأ استراتيجي و يجب السيطرة عليها بالقوة و تصحيح الأخطاء أما من ينتظر الحل من الامم المتحدة فهو واهم ، قوات المينورسو خلقت لتجمع المال و العتاد لاسياد أمريكا و بنو صهيون لا للدفاع عن اوطان أصحابها،، كن كان باقي الحسن الثاني كن هاد ليلة باتو ديك حفنة المرتزقة فعكاشة .. ما بقينا فاهمين والو فهاد لمغرب كيتعداو غي على ابناء الشعب الضعفاء و الدراويش
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11
3 - أستاذة وطنية الاثنين 13 يناير 2020 - 15:47
وا الجزائر تحل غير مشاكلها الداخلية تتهلى ف شعبها عوض صرف الأموال الطائلة على دولة وهمية لا يعترف بها المجمع الدولي الا الحساد الذين لا هم لهم سوى تعكير الماء الصافي مثل الفكرون
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17
4 - عبدالرحيم الاثنين 13 يناير 2020 - 15:50
النساء اللواتي اعترضن الرالي مع بعض الأطفال هم أفراد أبرياء لا يعرفون شيئا عن الموضوع مدفوعين من جهة موريتانيا ومدفوعي الأجر من خزينة الشعب الجزائري... لو أراد المغرب لأخرج الآلاف من الجماهير الصحراوية الوحدوية لهذا المعبر حاملين الرايات المغربية
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18
5 - ابن سوس المغربي، نداء وطن الاثنين 13 يناير 2020 - 16:31
أليس من العيب و العار ان تبقى السلطات المغربية تسفتفز في كل مناسبة من طرف عصابة قطاعي الطرق ولا تتحرك القوات المسلحة المغربية لحسم المعركة و محو هذه العصابة من خريطة المنطقة؟ إلى متى سا تظل الحكومة تتهاون مع هذه العصابة الصحراء أرض مغربية تاريخية ولا شرعية لعصابة بومدين على أي شبر من شبر الصحراء الغربية المغربية غربية ولا شرقية ولا جنوبية فا هذه ليست سوى تسمية لتحديد المكان الجغرافي لا اقل ولا أكثر و تبقى الصحراء الغربية أرض مغربية تاريخية، فا على الدولة المغربية حسم الموقف و دحر المرتزقة وراء الحدود الدولية إلى الأبد استرجاع جميع الأراضي وراء الجدار و استرجاع الكويرة و تحديد نقطة الحدود الدولية مع موريتانيا لمرور جميع من يدخل البلدين
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