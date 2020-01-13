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كُتّاب وآراء
مصدر: السباق الدولي يمرّ عبر معبر الكركرات بنجاح
بعد الخطوات الاستفزازية التصعيدية التي أقدمت عليها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، اليوم الإثنين، كشف مصدر هسبريس أن جميع المشاركين في سباق "أفريكا إيكو ريس" تمكنوا من عبور معبر الكركرات الحدودي "دون وقوع أي حوادث أو مشاكل".
وشارك في الرالي، الذي يمر من الصحراء المغربية (من 7 إلى 13 يناير 2020) وموريتانيا والسنغال، 688 شخصاً و266 سيارة.
وأوضح مصدر هسبريس أن "ما وقع من استفزازات من قبل أعضاء البوليساريو المدعومين من قبل الجزائر لم يكن له أي تأثير على حسن سير هذه المنافسة الدولية".
وعبر المشاركون في السباق الدولي عن رضاهم عن التنظيم الجيد للنسخة الحالية من "أفريكا إيكو ريس"، في حين يُواصلون شق طريقهم في ظروف جيدة وعادية، وفق مصادر هسبريس.
وكان أفراد من الجبهة الانفصالية عمدوا في خطوات استعراضية إلى منع مرور السباق الدولي، إذ أقدموا على وضع حجر كبير وعجلات سيارات لمنع مرور الدراجات النارية والسيارات المشاركة في السباق الدولي.