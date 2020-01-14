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الرئيسية | خارج الحدود | المحتجون يطلقون "أسبوع غضب" في شوارع لبنان

المحتجون يطلقون "أسبوع غضب" في شوارع لبنان

المحتجون يطلقون "أسبوع غضب" في شوارع لبنان
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:40

عاود المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع، اليوم الثلاثاء، للمشاركة فيما وصفوه بـ"أسبوع غضب" يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان يوم 17 أكتوبر الماضي، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وبعد توقفها لأسابيع، تجددت الاحتجاجات في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لفضاءات اشتغالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.

وتم نشر قوات من الجيش والشرطة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية، بينما سبق للرئيس اللبناني، ميشال عون، كلف الأستاذ الجامعي حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، حتى الآن، بسبب التجاذبات بين الكتل السياسية المختلفة.

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