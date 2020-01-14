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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال محتجين على قصف الطائرة الأوكرانية بإيران

اعتقال محتجين على قصف الطائرة الأوكرانية بإيران

اعتقال محتجين على قصف الطائرة الأوكرانية بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 13:45

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت نحو 30 محتجا نزلوا إلى الشوارع بعدما أقرت طهران بإسقاط طائرة أوكرانية بقصف طريق الخطأ.

ونسبت وكالة "تسنيم للأنباء" إلى المتحدث غلام حسين إسماعيلي قوله: "اعتُقل نحو 30 شخصا لمشاركتهم في تجمعات غير قانونية .. ونتحلى بالتسامح إزاء التجمعات القانونية".

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