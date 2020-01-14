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كُتّاب وآراء
حملة أمنية تطارد "الإسلام المتطرف" بولايات ألمانيا
أنهت السلطات الألمانية حملة أمنية كبيرة، استغرقت عدة ساعات اليوم الثلاثاء، ضد "أوساط إسلامية متطرفة" في عدة ولايات بالبلاد.
وأعلن الادعاء العام في برلين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "حملة المداهمات والتفتيش شملت ولايات برلين وبراندنبورغ وشمال الراين ويستفاليا وتورينغن".
وبحسب البيانات نفسها فقد شارك في هذه الحملة الأمنية الكبيرة ما يقارب 180 فردا من القوات العمومية.
وذكر الادعاء العام أن "الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في الإعداد لجريمة تشكل خطرا على أمن الدولة، والتحقيقات موجهة ضد متهمين منحدرين من أصول شيشانية وأوساط إسلامية متطرفة".
ويرجح الادعاء العام أن المشتبه فيهم كانوا يراقبون مواقع لشن هجوم إرهابي محتمل، مضيفا: "في المقابل، لم يتبين خطر محدد".