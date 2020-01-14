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كُتّاب وآراء
حكومة النمسا تتجه إلى حظر الحجاب على المعلمات
أعلنت وزيرة الاندماج والمرأة سوزان راب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة النمساوية تتجه لتطبيق قانون حظر الحجاب في المدارس العمومية على المعلمات.
وأوضحت سوزان راب، في تصريحات للإذاعة النمساوية الرسمية، أنه "بعد الحظر المزمع تطبيقه على على ارتداء الفتيات للحجاب حتى سن الرابعة عشرة، فإن حظر الحجاب لدى المعلمات في المدارس العمومية خطوة تالية محتملة".
وأبرزت الوزيرة أن المقترح حظي بإجماع كبير بين أعضاء الائتلاف الحكومي، معتبرة أن "الأمر يتعلق بالتحقق من طبيعة السلوكات التي يتم نقلها وإشاعتها في المدارس وبالالتزام بمبدأ الحياد والقيم المشتركة" ،على حد تعبيرها .
وبخصوص العقوبات، أشارت الوزيرة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لزيادة الوعي بمضامين وأهداف القانون، وفي حال فشلها سيتم تطبيق العقوبات"، لافتة إلى التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد طريقة لإشراك كافة الأطراف المعنية في هذا النقاش.
وكان البرلمان النمساوي قد صادق، في ماي 2019، على مشروع قانون قدمته الحكومة اليمينية السابقة، ينص على حظر "كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطي الرأس" في المدارس الابتدائية.
وفي شتنبر الماضي أصدرت وزيرة التعليم مذكرة لتعميم تطبيق القانون، وتفعيل إجراءات قانونية في حق الطلاب أو المدرسين في حال عدم الحرص على تظبيق بنود القانون.