لندن ترفض إجراء استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا

هسبريس ـ مُتابعة

رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا، قائلا إن الاستفتاء من شأنه الإبقاء على الجمود السياسي الذي تشهده اسكتلندا منذ العقد الماضي.

وقدم جونسون قرار الحكومة في خطاب موجه لرئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، التي كانت قد أشارت إلى أنها تريد إجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار جونسون إلى أن ستورجيون قد تعهدت سابقا بأن "الاستفتاء الذي أجرى عام 2014 سوف يكون استفتاء لمرة واحدة".

الحزب القومي الاسكتلندي، الذي تنتمي له ستورجيون، فاز بـ 48 ن بين المقاعد 59 المخصصة لاسكتلندا في البرلمان البريطاني، خلال الانتخابات المبكرة التي أجريت في دجنبر الماضي.

وعلى عكس حزب المحافظين، الذين ينتمى له جونسون، فان الحزب القومي الاسكتلندي يعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي، وخاض الانتخابات ببرنامج يركز على إجراء استفتاء جديد ومعارضة "بريكسيت".