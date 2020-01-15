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كُتّاب وآراء
منظومة ذكية تضبط مخالفات "مسافة الأمان" بأبو ظبي
تشرع شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين السيارات على الطرق اعتباراً من اليوم الأربعاء.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن ضبط المخالفين سيكون من خلال المنظومة الذكية وأجهزة الرادارات الثابتة، إذ سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 400 درهم وأربع نقاط مرورية على سائق السيارة التي تخالف هذا القانون.
ومن المرتقب أن تنفذ شرطة أبوظبي، وفق المصادر ذاتها، حملة توعية وضبط مروري للحد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من السيارة الأماميّة، وإرباك السائقين، وإجبارهم على الخروج من مسارهم، ما يشكل خطورة بالغة تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.
كما ستشرع الجهة ذاتها في إرسال رسائل نصية هاتفية لإشعار السائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين السيارات، وتحذيرهم من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها.