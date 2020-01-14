حكومة إسبانيا تعد بالزيادة في المعاشات والأجور

هسبريس - إفي

وعدت الحكومة الائتلافية في إسبانيا الثلاثاء بالعمل بعد شهور من الجمود السياسي وشددت في اجتماعها الأول على التزامها بالإجراءات الاجتماعية مثل زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور.

وعقد رئيس الحكومة بدرو سانشيز مؤتمرا صحفيا بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالحكومة الائتلافية الجديدة، وحدد فيه الخطوط العريضة للعمل ونشر أولى الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأعلن سانشيز زيادة معاشات التقاعد بمقدار التضخم المتوقع لعام 2020 (0.9%)، ما يضمن أن نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات سيحتفظون بنفس القدرة الشرائية لهذا العام.

كما كرر الالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي سيصل في نهاية الأربع سنوات للفترة التشريعية الحالية إلى ما نسبته 60% من متوسط الأجور، ولكنه تفادى الإعلان عن تفاصيل بشأن الزيادة وقال "كل شيء في وقته".

وبعد سنوات من حكومات اشتراكية ومحافظة متعاقبة ذات أغلبية برلمانية هشة وثمانية أشهر من حومة تصريف الأعمال، وعد سانشيز بـ"حكومة عمل، تستطيع حل الأمور" لأن إسبانيا "بحاجة لاستعادة الوقت الضائع"

ووعد سانشيز بأن تنجر الحكومة خلال هذه الفترة التشريعية قانون حماية القصر من الانتهاكات الجنسية.

كما أشار إلى أنه سيتم إعادة التفاوض مع بروكسل حول إطار جديد أكثر مرونة لمواجهة العجز في الميزانية المطلوب من قبل المفوضية الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ الاقتصادي في العالمي الذي يضر إسبانيا أيضا.

وقال "الظروف الاقتصادية تغيرت خلال شهور في هذا الجانب".

وكانت الحكومة الإسبانية تتطلع في آخر خطة موازنة تم إرسالها للمفوضية الأوروبية وملزمة للموازنات التي تم تمديدها في 2018 بأن يكون العجز 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.