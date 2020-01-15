إسرائيل تستهلّ عملية ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر

هسبريس ـ مُتابعة

بدأت إسرائيل، اليوم الأربعاء، ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر. وقال وزير البترول في حكومة القاهرة، طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في بيان مشترك، إن "ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأضاف الطرفان أن "هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

وذكرت وزارة البترول المصرية أن الجانبين سيقومان بإعلان هذا التطور خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذى سيعقد يوم غد الخميس في القاهرة.

ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والإسرائيلي والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني، خلال الاجتماع، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز.

وبدأت إسرائيل، مطلع الشهر، ضخ الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي بالبحر المتوسط إلى الأردن، ما جعل إسرائيل مُصدرة للطاقة للمرة الأولى.

وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.