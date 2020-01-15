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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تعتقل مصور فيديو لتحطم الطائرة الأوكرانية

إيران تعتقل مصور فيديو لتحطم الطائرة الأوكرانية

إيران تعتقل مصور فيديو لتحطم الطائرة الأوكرانية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:35

تم اعتقال الشخص الذي قام بتسجيل مقطع الفيديو الذي أظهر لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية، بعد إصابتها بصاروخ جنوب طهران، وفقا لمقر 'ثار الله' الأمني التابع للحرس الثوري.

وأصدر المقر العسكري بيانا، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ومن بينها وكالة "مهر"، ذكر فيه أنه شرع في "تحديد هوية مصور الفيديو فور نشره هذه الصور".

ويأتي ذلك، وفقا لفيلق "ثار الله"، في إطار التحقيقات حول أسباب وملابسات الحادثة التي راح ضحيتها 176 شخصا.

ولم يتضح حتى الآن وضع هذا الشخص المعتقل الذي سجل مقطع فيديو، نشرته "نيويورك تايمز" للمرة الأولى، ظهر فيه جسم محترق في السماء، كما لم يتضح ما إذا كان هذا الاعتقال أحد الحالات التي أعلن عنها القضاء الإيراني.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيل، أفاد بأن "التحقيقات شاملة، وقد تم القبض على بعض الأشخاص"، ولم يوضح بالتفصيل عدد حالات الاعتقال أو هوية هؤلاء.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية، وهي من طراز "بوينغ 737"، تحطمت الأربعاء الماضي بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران في اتجاه كييف.

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