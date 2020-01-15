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كُتّاب وآراء
السودان يفتح المجال الجوي بعد سحق محاولة تمرد
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إن البلد أعاد فتح مجاله الجوي، بينما قال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال عملية "سحق تمرد قام به عملاء أمنيون سابقون مرتبطون بالرئيس السابق عمر البشير".
وكان العنف أكبر مواجهة بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة؛ التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل بعد 30 عاما من السلطة.
وتعهد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، بعدم السماح بحدوث أي انقلاب، وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات.
وقال البرهان: "جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح".
وذكر سكان ومصدر عسكري أن "العملاء الأمنيين السابقين خاضوا معارك مع جنود في العاصمة الخرطوم، لعدة ساعات، إلى أن سحقت قوات الحكومة التمرد".
وقال محمد عثمان الحسين، رئيس أركان الجيش، إن "ما حدث اليوم من أحداث يعتبر تمردا"، وأضاف أن سقوط قتيلين وأربعة مصابين، خلال سحق التمرد، يظهر أن الجيش قادر على وضع حد لما حدث بأقل خسائر ممكنة.
وأبلغ مصدر حكومي رويترز أن الموظفين السابقين في المخابرات وجهاز الأمن أغلقوا حقلي نفط في دارفور بسبب احتجاجهم على مكافآت نهاية الخدمة. وينتج الحقلان نحو خمسة آلاف برميل من النفط يوميا.
وكانت إعادة هيكلة المخابرات التي كانت يوما مرهوبة الجانب وواجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.