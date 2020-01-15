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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تنتهك قوانين الخصوصية

فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تنتهك قوانين الخصوصية

فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تنتهك قوانين الخصوصية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:48

ذكر محام بأعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أن القوانين في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، التي تسمح لوكالات الاستخبارات بجمع بيانات الهواتف والانترنت للمستخدمين بشكل عشوائي، تنتهك قواعد الخصوصية للاتحاد الأوروبي.

وتواجه هيئات تطبيق القانون، منذ زمن طويل، تحقيق توازن بين محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة وحق الأفراد في خصوصية البيانات، ويأتي ذلك في مجموعة من القضايا التي رفعتها منظمات معنية بحماية الخصوصية في الدول الثلاث.

وخلص المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز بوردونا إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تُطبق في أي وضع ليتم فرض التزامات على الشركات، بما في ذلك دواعي الأمن القومي.

وأشار بوردونا إلى أن البنود الفرنسية والبريطانية والبلجيكية تتطلب الاحتفاظ العام والعشوائي ببيانات الأفراد، مثل مكانهم ومن يتصلون به، وإن كان ذلك لا يشمل محتويات التبادلات الالكترونية.

وفي عام 2016 أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر الجمع الشامل والاحتفاظ ببيانات الاتصال يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقال المحامي إن تلك القيود التي تهدف إلى إبقاء الاتصالات سرية يجب تطبيقها بشكل صارم.

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