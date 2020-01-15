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بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب لرئاسة الوزراء
الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:30
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشح اليوم الأربعاء رسميا رئيس هيئة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين، وهو شخصية غير مشهورة، ليصبح رئيس الوزراء الجديد.
وأضاف الكرملين أن بوتين قدم الترشيح إلى البرلمان الروسي للحصول على موافقته بعدما وافق ميشوستين على ترشيحه للمنصب.
واستقالت الحكومة الروسية في وقت سابق اليوم الأربعاء في خطوة لم تكن متوقعة وجاءت بعدما اقترح بوتين تعديلات دستورية واسعة قد تسمح له بتمديد حكمه.