إنقاذ عشرات المهاجرين في سواحل الجنوب الإسباني

هسبريس ـ مُتابعة

أوقف الحرس المدني الإسباني قاربين على متنهما 34 مهاجرا من المنطقة المغاربية قرب سواحل مدينة غرناطة؛ جنوب إسبانيا.

وكان أحد المهاجرين في حالة صحية سيئة استدعت نقله للمستشفى، بينما تم نقل المهاجرين الـ33 الآخرين إلى مركز إيواء مؤقت في "ميناء متوريل"، في حالة جيدة، بضواحي غرناطة.

وكانت القوات البحرية الإسبانية قد انقذت قاربا خشبيا على متنه 14 مهاجرا، قرب موتريل، ثم تلقت على الفور إخطارا بوجود قارب مطاطي لتتوجه إليه وإنقاذ 20 مهاجرا كانوا على متنه.