تونس "تستغرب" عدم استدعائها إلى مؤتمر برلين

هسبريس - أ.ف.ب

عبرت تونس، التي تستعد لتوافد محتمل لمهاجرين من ليبيا في حال تفاقم الأزمة التي تشهدها، عن "استغرابها الكبير" عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين المنتظر الأحد.

وفي حوار مع موقع تلفزيون "دوتشيه فيله" الألماني عبّر أحمد شفرة، السفير التونسي لدى ألمانيا، الخميس، عن "استغراب كبير" من "إقصائها" من مؤتمر برلين. وقد أكدت وزارة الخارجية التونسية هذه التصريحات.

وتتقاسم تونس حدودا بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا، ولها مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة وتشارك فيه الدول الداعمة لطرفي النزاع وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وكتبت صحيفة "المغرب" الناطقة باللغة العربية أن "تونس مُغيبة" وأن "الدولة الوحيدة المستثناة من مؤتمر برلين الذي طال التحضير له هي تونس، ما يطرح حزمة من التساؤلات حول الأسباب والأبعاد".

كما عنونت صحيفة "الشروق" الخميس "صدمة بعد إقصاء تونس من مؤتمر برلين. أمننا من أمن ليبيا...فلماذا الصمت؟".

غير أن الحكومة التونسية لم تتشكل بعد، ولم ينل الفريق الوزاري المقترح من قبل الحبيب الجملي ثقة البرلمان نهاية الأسبوع الفائت بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية.

إلى ذلك، تشدد الرئاسة التونسية على "حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".

وتشن قوات خليفة حفتر هجوما على مناطق سيطرة حكومة فايز السراج المدعومة من أنقرة منذ أبريل. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 280 مدنياً و2000 مقاتل وتشريد عشرات الآلاف.

وسرّعت تونس استعداداتها تحسبا لتوافد مهاجرين مع تطور الأوضاع في ليبيا.

وعقدت رئاسة الحكومة في المقابل اجتماعات مطلع الشهر الحالي لوضع خطط عمل للاستعدادات، ومنها إقامة مخيم لاجئين في منطقة صحراوية بالجنوب بطاقة استيعاب تناهز 25 ألف شخص.

وقال الممثل الأممي دييغو زوريلا لفرانس برس إن "تصرف تونس مثالي في ما يتعلق باحترام الالتزامات الدولية بخصوص استقبال اللاجئين".

والأسبوع الفائت، وخلال إشرافه على مجلس الأمن القومي، نبه الرئيس التونسي إلى "إمكانية تسلل عدد من الإهابيين في صفوف اللاجئين"، خصوصا وأن البلاد شهدت في 2015 هجمات جهادية وقع التخطيط لها من ليبيا.

وسبق لتونس أن استقبلت مئات آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة، قادمين من ليبيا في العام 2011 إثر سقوط نظام معمر القذافي.