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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس غامض يسجّل عشرات الإصابات بالصين

فيروس غامض يسجّل عشرات الإصابات بالصين

فيروس غامض يسجّل عشرات الإصابات بالصين
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 17 يناير 2020 - 16:19

أعلن مسؤولون صينيون تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد، بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين آخرين.

وقالت السلطات المحلية إن رجلا يبلغ 69 عاما توفي الأربعاء في مدينة ووهان في وسط الصين، التي يسود الاعتقاد بأنها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي الذي ينتمي إلى عائلة فيروس سارس المميت.

وتسبب تفشي الفيروس الغامض في حالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد)، الذي أودى بحياة 349 شخصا في الصين و299 في هونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وأصيب 41 شخصا على الأقل، حتى الآن، بالتهاب رئوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين.

وذكر بيان، صدر في وقت متأخر الخميس، عن لجنة الصحة في مدينة ووهان أن 12 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات؛ في حين حالة خمسة آخرين خطرة.

وقالت اللجنة إن الرجل الذي توفي أصيب بالفيروس في 31 دجنبر، وبعد خمسة أيام تدهور حيث أصيب بالسل الرئوي وتعطلت العديد من وظائف أعضائه الداخلية.

وجرى اكتشاف حالتين أخريين مشابهتين في تايلاند واليابان، حيث ذكرت السلطات في كلا البلدين أن المصابين سبق أن زارا مدينة ووهان الصينية قبل دخولهما المستشفى.

وأعلنت السلطات في ووهان أن سوقا للمأكولات البحرية هو مركز تفشي الفيروس، وقد جرى إغلاق هذا السوق في الأول من يناير.

وحتى الآن، لم يتم تأكيد إن كانت العدوى من شخص إلى آخر هي سبب تفشي الفيروس؛ لكن لجنة الصحة قالت إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

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