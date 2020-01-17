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كُتّاب وآراء
البنتاغون ينفي تهوين إصابات في الهجوم الإيراني
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة إنها لم تهون أو ترجئ نشر معلومات عن إصابات بارتجاج في المخ ناجمة عن هجوم شنته إيران في الثامن من يناير، على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق مضيفة أن مثل هذه الإصابات قد تحتاج وقتا لتحديدها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن إعلان الجيش الأمريكي أمس الخميس عن نقل 11 عسكريا أمريكيا خارج العراق لإجراء المزيد من الفحوصات نُشر بعد ساعات فقط من إخطار وزير الدفاع مارك إسبر.
وقال "الفكرة القائلة بأنه كانت توجد مساع للتهوين من شأن الإصابات لغرض أجندة سياسية مبهمة لا تتسق مع ما قالته الإدارة علنا"، مشيرا إلى أن مسؤولين كبارا أوضحوا أن إيران سعت لقتل جنود أمريكيين في هجومها.