وفاة يوسف نجل الداعية ديدات في عملية اغتيال

هسبريس من الرباط

توفي الناشط الإسلامي يوسف ديدات (65 عاما)، اليوم، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول.

وكان يوسف، نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، قد باغته مجهول وأطلق عليه النار، الأربعاء الماضي، أثناء وجوده خارج محكمة الصلح ببلدة فيرولام، شمال العاصمة الساحلية لجنوب إفريقيا دوربان، حسبما نقل موقع "إندبندنت أونلاين" المحلي.

وقال المتحدث باسم شرطة فيرولام، ثيمبيكا مبيلي، إنّ يوسف ديدات كان برفقة زوجته عندما أُطلق النار عليه، مضيفا أنه حتى الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة، لم يتم التعرف على دوافع هذه الجريمة، فيما أكدت زوجة ديدات أن القاتل "ما زال هاربا".

وقال بريم بالرام، المتحدث باسم وحدة الإسعافات الأولية بجنوب إفريقيا، إنه "لم يُعرف أسباب وجود ديدات بالمحكمة أثناء تعرضه لإطلاق النار"، مضيفا أن "شخصا اتجه نحوه وأطلق النار عليه، ثم هرب باستخدام مركبة كانت متوقفة".