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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة يوسف نجل الداعية ديدات في عملية اغتيال

وفاة يوسف نجل الداعية ديدات في عملية اغتيال

وفاة يوسف نجل الداعية ديدات في عملية اغتيال
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 يناير 2020 - 22:30

توفي الناشط الإسلامي يوسف ديدات (65 عاما)، اليوم، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول.

وكان يوسف، نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، قد باغته مجهول وأطلق عليه النار، الأربعاء الماضي، أثناء وجوده خارج محكمة الصلح ببلدة فيرولام، شمال العاصمة الساحلية لجنوب إفريقيا دوربان، حسبما نقل موقع "إندبندنت أونلاين" المحلي.

وقال المتحدث باسم شرطة فيرولام، ثيمبيكا مبيلي، إنّ يوسف ديدات كان برفقة زوجته عندما أُطلق النار عليه، مضيفا أنه حتى الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة، لم يتم التعرف على دوافع هذه الجريمة، فيما أكدت زوجة ديدات أن القاتل "ما زال هاربا".

وقال بريم بالرام، المتحدث باسم وحدة الإسعافات الأولية بجنوب إفريقيا، إنه "لم يُعرف أسباب وجود ديدات بالمحكمة أثناء تعرضه لإطلاق النار"، مضيفا أن "شخصا اتجه نحوه وأطلق النار عليه، ثم هرب باستخدام مركبة كانت متوقفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الجمعة 17 يناير 2020 - 22:35
اللهم نور قبره و جعله روضة من رياض الجنة و حرم جسده إلى يوم يبعتون.
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2 - N.H الجمعة 17 يناير 2020 - 22:36
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمده برحمتك يا ارحم الراحمين و خد حقه من الظالمين
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3 - ولد الدراوش الجمعة 17 يناير 2020 - 22:42
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله ونقيه من الدونب كما يلاق الثوب الابيض من الدنس
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4 - GALA الجمعة 17 يناير 2020 - 22:43
اللهم ارحمه وأكرم نزله آمين وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - mghribi الجمعة 17 يناير 2020 - 22:44
ذالك الشبل من الاسد احمد ديدات رحمهم الله أجمعين،نحتسبه شهيدا عند الله ،(منارة الاسلام في العجم).
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6 - بنكبور الجمعة 17 يناير 2020 - 22:46
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل في المجرمين مهما كان توجههم و انتماؤهم.
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