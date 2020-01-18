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كُتّاب وآراء
"البنتاغون" يقيد حيازة المتدربين الأجانب للسلاح
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيودا جدية على حيازة الطلاب العسكريين الأجانب للسلاح في القواعد الأمريكية، فضلا عن إجراءات أخرى بعدما قتل ضابط سعودي ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة للبحرية في فلوريدا الشهر الماضي.
وقال جاري ريد المسؤول بالمخابرات في البنتاغون في بيان "العودة إلى العمل لا تعني العودة إلى الوضع المعتاد. من الآن فصاعدا سنضع العديد من السياسات والإجراءات الأمنية الجديدة".
وقُتل ثلاثة بحارة أمريكيين وأصيب ثمانية أشخاص آخرين في الهجوم الذي وقع في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية. وقتل ضابط بالشرطة الطيار السعودي محمد سعيد الشمراني بالرصاص.
وبعد الهجوم، علق الجيش الأمريكي تدريب الطيارين السعوديين وقصر تدريب نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا على الفصول الدراسية بينما يعكف على مراجعة إجراءات التدقيق.
وقال ريد إن كل الإدارات العسكرية يمكن أن تستأنف عمليات التدريب بشكل كامل عند تطبيق الإجراءات الجديدة.