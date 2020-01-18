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ترامب يحذر علي خامنئي من قول "الأشياء البذيئة"
السبت 18 يناير 2020 - 12:35
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.
وأضاف ترامب على "تويتر": "المدعو الزعيم الأعلى" لإيران... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد القادر جرسيف السبت 18 يناير 2020 - 12:56
بعض المحللين يقولون ان ما جرى ويجري بين أمريكا وإيران هو مجرد سينما والقائد العسكري سليماني الذي اغتالته و.م.ا غير صحيح؟ انا في رأيي أن إيران هي التي تمثل اما أمريكا لا تيد التمثيل في هذا الميدان.
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