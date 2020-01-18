ترامب يحذر علي خامنئي من قول "الأشياء البذيئة"

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.

وأضاف ترامب على "تويتر": "المدعو الزعيم الأعلى" لإيران... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".