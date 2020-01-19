"بيونغ" تكتشف خللا جديدا في طراز "737 ماكس"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت مجموعة "بوينغ"، للطيران اكتشاف عطل جديد في طراز "737 ماكس" الممنوع من التحليق؛ لكنها تأمل حل المسألة قريبًا لتجنّب تأخّر عودة الطائرة إلى الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان: "نجري عمليات التحديث اللازمة، ونعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على تقديم هذا التغيير، ونبقي زبائننا ومزوّدينا على علم بآخر المستجدات."

وأضافت: "ضمان 737 ماكس آمنة، وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا"، بينما لم يقدّم البيان تفاصيل بشأن طبيعة المشكلة.

وحسب مصدر مطلع؛ يتسبب الخلل بتعطيل برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها، وأفاد المصدر بأن "بيونغ" اكتشفت المشكلة الجديدة خلال "مراجعة تقنية" الأسبوع الماضي، واصفًا الخلل بـ"البسيط"، ومضيفًا أن عليه ألا تتسبب بتأجيل عودة الطائرة إلى الخدمة.

وتراجع "بيونغ"، حاليًا، مع إدارة الطيران الفيدرالية التعديلات التي تم إدخالها على برنامج التحكم المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة "إم سي أيه إس"، الذي اعتبر السبب وراء تحطّم طائرتي رحلة "لايون إير" الإندونيسية وتلك التابعة للخطوط الإثيوبية في حادثتين تسببتا بمقتل ما مجموعه 346 شخصًا.

وجرى، منذ 13 مارس 2019، تعليق استخدام طائرات "ماكس" حول العالم. ويتعيّن على سلطات الطيران المدني تحديد التدريب الذي سيحتاج إليه الطيارون على "ماكس"، وتحديد موعد لرحلة تجريبية قبل إعادة الطائرات إلى الخدمة.

وكلّفت الصعوبات التي واجهتها "ماكس" مجموعة "بوينغ" أكثر من تسعة مليارات دولار، في وقت يتوقع أن تتفاقم الكلفة؛ بينما اضطرت إحدى الشركات الرئيسية المزودة لها لتسريح 2800 موظف.