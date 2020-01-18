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كُتّاب وآراء
الصين تتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط والغاز
كشف تقرير إخباري اليوم السبت، أن الصين تتوقع زيادة في استهلاك البلاد من النفط والغاز الطبيعي، في إطار مساعي بكين للحد من تلوث الهواء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بحث أعدته شركة "بتروتشاينا"، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الغاز بنسبة 8.6 في المئة إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020.
كما توقع التقرير زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بواقع 8.2 في المئة ليصل إلى 187.5 مليار متر مكعب في 2020، وزيادة بنسبة 9.3 في المئة في الواردات لتصل إلى 150 مليار متر مكعب.
وأوضحت "شينخوا" أن الصين تمضي قدما صوب تحقيق هدفها في إطار خطة تستغرق ثلاثة سنوات للحد من معدلات تلوث الهواء، والتي تشمل أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في استهلاك البلاد من الطاقة إلى 10 في المئة خلال العام الجديد.
ووفقا لوحدة "بلومبرج انتلجنس" البحثية، فإنه رغم الانتعاش الذي شهدته السوق الصينية في شهر أكتوبر الماضي، لايزال الطلب على الغاز منخفضا بسبب تباطؤ النشاط الصناعي، وتراجع إنتاج الكيماويات وأيضا عمليات توليد الكهرباء باستخدام الغاز. ويتوقع الباحث هينيك فانج نمو الطلب بنسبة 5 في المئة على مدار 2020.