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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة توقف 30 من "السترات الصفراء" بباريس

الشرطة توقف 30 من "السترات الصفراء" بباريس

الشرطة توقف 30 من "السترات الصفراء" بباريس
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 18 يناير 2020 - 20:35

وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهري "السترات الصفراء"، اليوم السبت، في باريس.

وقالت شرطة العاصمة الفرنسية إنها ألقت القبض، هذا النهار، على أكثر من 30 شخصا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية أن المصادمات وقعت أمام محطة للقطارات شرق باريس.

وقام المتظاهرون بإحراق صناديق القمامة وإلقاء الزجاجات على القوات العمومية.

يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" منذ أكثر من عام احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويوجه هؤلاء غضبهم إلى خطة إصلاح المعاشات التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حيث نظموا خلال الأسابيع الماضية مظاهرات بالتعاون مع النقابات.

وذكرت الشرطة أنه من الممكن أن تتحسن حالة المواصلات على المسافات القريبة في حيز العاصمة باريس بدء من الاثنين المقبل؛ بعد أسابيع من الإضراب الدائم.

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