مؤسسات تستهلّ تدريس اللغة الصينية في السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في مدارس البلاد بشكل رسمي تجريبي مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق اليوم الأحد في المملكة.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة بالقول: "سوف نبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية، 4 منها في الرياض و2 في جدة و2 بالمنطقة الشرقية".

وأضافت الشهري في تغريدة لها على موقع تويتر: "ستكون مقررات اللغة الصينية مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

واتفقت السعودية والصين، في فبراير الماضي، على وضع خطة لإدراج اللغة الصينیة في جمیع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.

وجاء الإعلان عن الاتفاق يومها بالتزامن مع زيارة قام بها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين في خطوة قوبلت بترحيب واسع بين السعوديين بالنظر لقوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة.

وقال ولي العهد السعودي، العام الماضي، إن "علاقة المملكة بالصين عميقة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين تمتد إلى آلاف السنين"، مضيفًا أن "مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جدًا مع رؤية المملكة 2030"، وهي خطة سعودية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف والمساكن.