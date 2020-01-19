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الرئيسية | خارج الحدود | تطبيق يساعد الأمنيين على تحديد هويّات الأشخاص

تطبيق يساعد الأمنيين على تحديد هويّات الأشخاص

تطبيق يساعد الأمنيين على تحديد هويّات الأشخاص
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 19 يناير 2020 - 12:45

بدأت أكثر من 600 وكالة وجهاز أمني في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ العام الماضي، في استخدام تطبيق جديد للتعرف على الوجوه بهدف تحديد هوية أي شخص، تقريبا، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ويستخدم التطبيق المعروف بـ"Clearview" قاعدة بيانات تضم أكثر من 3 مليارات صورة، تم جمعها من خلال عدة مواقع إلكترونية؛ مثل "فيسبوك" و"انستغرام" و"يوتيوب".

وتتجنب شركات عملاقة، مثل "غوغل"، حتى الآن تقديم هذا النوع من التكنولوجيا جراء المشكلات الكبيرة التي يمثلها فيما يتعلق بحق الخصوصية، بحسب الصحيفة.

ويقدم التطبيق وسط سرية تامة هذا النوع من الخدمة، بشكل أساسي، لأجهزة أمنية رغم أنه جرى بيعه أيضا لبعض الشركات لأهداف أمنية.

وتعتمد على التطبيق العديد من المؤسسات الأمنية في أمريكا، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي، إلى جانب عدة أجهزة شرطية محلية.

وإلى جانب هوية الشخص، يمكن لمستخدم التطبيق معرفة عمل الشخص ومكان سكنه والأشخاص المقربين منه.

وبحسب الصحيفة؛ يحتوي التطبيق على خيار يتيح تثبيته في نظارات الواقع الافتراضي، ما يسمح بشكل أساسي بتحديد هوية أي شخص يشاهده من يرتدي النظارة.

وتم تأسيس شركة "Clearview" بواسطة الاسترالي هوان تون ثات، المسؤول عن إطلاق العديد من التطبيقات غير الناجحة للهواتف المحمولة، وريتشارد شفارتز مساعد السياسي الأمريكي رودي جولياني خلال شغله منصب عمدة نيويورك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبده/ الرباط الأحد 19 يناير 2020 - 13:23
اذن فصورتي وصورتك توجدان لدى هذا الجهاز... لقد اصبحنا مشهورين .... و مراقبين !!!! و لكن باي حق يستولي هذا الجهاز على صورتي و صورتك وصورة اي شخص اخر ؟؟؟؟
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