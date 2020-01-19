24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تطوير إسمنت صديق للبيئة يسمح للأبنية بالترميم الذاتي تلقائيا (5.00)

  2. ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن (5.00)

  3. "زهر البتول".. سلسلة درامية تستحضر تاريخ المغرب في القرن 17 (5.00)

  4. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

  5. منيب تتحسر على تردي الأوضاع في مدينة أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يروي اللحظات الأخيرة قبل قتل سليماني

ترامب يروي اللحظات الأخيرة قبل قتل سليماني

ترامب يروي اللحظات الأخيرة قبل قتل سليماني
هسبريس - إفي
الأحد 19 يناير 2020 - 11:39

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء خاص عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف في الثالث من يناير الجاري الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إلى جانب أبو مهدي المهندس، نائب رئيس مليشيات "الحشد الشعبي" العراقية.

وخلال حفل العشاء الخاص الذي استهدف جمع تبرعات لحملته الانتخابية لخوض سباق الرئاسة للفوز بولاية ثانية بمنزله في فلوريدا، وصف ترامب مساء السبت تفاصيل الغارة الأمريكية لحظة بلحظة، بحسب تسجيلات حصلت عليها شبكة (سي إن إن) وصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكيتان.

وحكى ترامب في التسجيلات عن مشهد الاغتيال بحسب ما أبلغه إياه عسكريون أمريكيون بينما كان يتابع العملية من الولايات المتحدة.

وتابع: "قالوا: سيدي إنهما معا سيدي، أمامهما دقيقتان و11 ثانية. إنهما في السيارة. إنهما في سيارة مدرعة تسير. سيدي، بقي لهما نحو دقيقة، سيدي 30 ثانية، عشر، تسع، ثمان، ثم فجأة وقع الانفجار. جرى القضاء عليهما سيدي".

وأعرب ترامب عن سعادته بتصفية "عصفورين بحجر واحد" في إشارة إلى القائدين العسكريين في العملية التي وقعت بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضح الرئيس الأمريكي عن سليماني "كان يسود اعتقاد بأنه لا يُهزم"، مشيرا إلى أنه "كان يقول أشياء سيئة عن بلدنا".

واندلعت أزمة خطيرة بين طهران وواشنطن جراء مقتل سليماني، الذي يعتبر بطلا في إيران.

وردا على الغارة، هاجمت إيران قاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين في العراق، مما تسبب في إصابة بعض العسكريين التابعين للولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.