ترامب يروي اللحظات الأخيرة قبل قتل سليماني

هسبريس - إفي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء خاص عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف في الثالث من يناير الجاري الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إلى جانب أبو مهدي المهندس، نائب رئيس مليشيات "الحشد الشعبي" العراقية.

وخلال حفل العشاء الخاص الذي استهدف جمع تبرعات لحملته الانتخابية لخوض سباق الرئاسة للفوز بولاية ثانية بمنزله في فلوريدا، وصف ترامب مساء السبت تفاصيل الغارة الأمريكية لحظة بلحظة، بحسب تسجيلات حصلت عليها شبكة (سي إن إن) وصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكيتان.

وحكى ترامب في التسجيلات عن مشهد الاغتيال بحسب ما أبلغه إياه عسكريون أمريكيون بينما كان يتابع العملية من الولايات المتحدة.

وتابع: "قالوا: سيدي إنهما معا سيدي، أمامهما دقيقتان و11 ثانية. إنهما في السيارة. إنهما في سيارة مدرعة تسير. سيدي، بقي لهما نحو دقيقة، سيدي 30 ثانية، عشر، تسع، ثمان، ثم فجأة وقع الانفجار. جرى القضاء عليهما سيدي".

وأعرب ترامب عن سعادته بتصفية "عصفورين بحجر واحد" في إشارة إلى القائدين العسكريين في العملية التي وقعت بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضح الرئيس الأمريكي عن سليماني "كان يسود اعتقاد بأنه لا يُهزم"، مشيرا إلى أنه "كان يقول أشياء سيئة عن بلدنا".

واندلعت أزمة خطيرة بين طهران وواشنطن جراء مقتل سليماني، الذي يعتبر بطلا في إيران.

وردا على الغارة، هاجمت إيران قاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين في العراق، مما تسبب في إصابة بعض العسكريين التابعين للولايات المتحدة.