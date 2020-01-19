مظاهرات حاشدة في بغداد والمدن الجنوبية بالعراق

هسبريس - إفي

خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد ومدن بجنوب البلاد، بهدف الضغط على الكتل السياسية للإسراع في تشكيل حكومة تستجيب لمطالب المتظاهرين بالاصلاح وتحسين الخدمات.

وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية، في تصريح لـ"إفي"، إن مئات المتظاهرين، بينهم أعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات، انضموا إلى المحتجين في ساحة التحرير ببغداد.

ويطالب المحتشدون الكتل السياسية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تحقق مطالب المتظاهرين في الإصلاح السياسي والخدمي، وأكد المصدر وقوع مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحتي الطيران والوثبة، المجاورتين لساحة التحرير.

كما قام المتظاهرون بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران وإشعال الإطارات المطاطية ورشق القوات الأمنية في ساحة الوثبة بالحجارة، بينما استخدمت العناصر الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة نحو 20 متظاهرا بحالات اختناق.

وذكر المصدر أن مظاهرات مماثلة نظمت في محافظات النجف والناصرية والديوانية وواسط وكربلاء وميسان، مبينا أنه لم تسجل حتى الآن حالات اشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن في هذه المحافظات.

وتشهد بغداد ومدن وسط وجنوب العراق، منذ أكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتحسين الخدمات العامة ومحاسبة الفاسدين، رافقتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وجرح المئات من العراقيين.