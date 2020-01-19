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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من محروقات المتوسط

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من محروقات المتوسط

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من محروقات المتوسط
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 19 يناير 2020 - 16:50

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان: "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الاقليميين".

وأضاف أن "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط، أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة.

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث، يوم غد الإثنين في بروكسل، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

وتثير حقول المحروقات في شرق البحر الأبيش المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا الفضاء، كاليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عزالدين العيون الأحد 19 يناير 2020 - 17:06
تركيا خربت سوريا من أجل أن يمر خط الغاز الروسي من أراضيها واستغلت الليبيين لي ترسيم الحدود للتنقيب وقطع الطريق عل عبور اي خطوت آخرا لي طاقة لاتراك لا يهمهم إلى مصالحهم
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