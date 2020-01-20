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كُتّاب وآراء
محاكمة أمنيين بسبب تأييد الانفصال بإقليم كتالونيا
شهد اليوم الاثنين مثول أربعة من كبار مسؤولي الشرطة السابقين في كتالونيا أمام القضاء، متهمين بعدم بذل الجهد الكافي لمنع إجراء استفتاء غير مصرح به لاستقلال الإقليم عن إسبانيا، عام 2017، في مستهل جلسات من المتوقع أن تستمر حتى مارس المقبل.
وتم عزل جوسيب لويز ترابيرو من منصب رئيس جهاز شرطة كتالونيا، المعروف باسم "موسوس ديسكوادرا،" بعد فشل السلطات في وقف إجراء الاستفتاء الذي اعتبر غير قانوني.
ويواجه ترابيرو، واثنان آخران من المسؤولين، عقوبة السجن لمدة 11 سنةم حال إدانتهم بـ"إثارة الفتنة"، ويواجه مسؤول سابق آخر عقوبة محتملة بالسجن لمدة أربع سنوات.
وتأتي بداية المحاكمة بعد ثلاثة أشهر من إصدار محكمة إسبانية أحكامها بحق تسعة من القادة الانفصاليين الكتالونيين، بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاما، لدورهم في تنظيم الاستفتاء.
وجاء في شهادة ترابيرو، في قضية القادة التسعة العام الماضي، أنه نصح مرارا وتكرارا بعدم المضي قدما في الاستفتاء بسبب مخاوف من أنه قد يساهم في انهيار النظام العام في كتالونيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الباسك، تركيا ضد الأكراد، روسيا ضد الشيشان،الصين ضد الأقليات المسلمة..)
بينما المغرب يتفاوض مع البوليزاريو، و لهذا السبب مازال مشكل الصحراء
بدون حل.