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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يحث "مجلس الشيوخ" على رفض المساءلة

ترامب يحث "مجلس الشيوخ" على رفض المساءلة

ترامب يحث "مجلس الشيوخ" على رفض المساءلة
هسبريس - رويترز
الاثنين 20 يناير 2020 - 18:46

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ يوم الثلاثاء.

ويدعو ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وجاء في الملخص الذي نشر اليوم الاثنين "ينبغي أن يسارع مجلس الشيوخ لرفض هاتين التهمتين الباطلتين وتبرئة الرئيس".

كما وصف الملخص التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية" وقال إن تهمة تعطيل عمل الكونغرس "سخيفة وخطيرة".

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