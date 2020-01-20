رئيس تونس يكلف الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

هسبريس - متابعة

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 49 عاما وهو قيادي بحزب التكتل وكان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011. وشغل الفخفاخ منصب وزير المالية عام