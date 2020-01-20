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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس تونس يكلف الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

رئيس تونس يكلف الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

رئيس تونس يكلف الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 يناير 2020 - 21:35

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 49 عاما وهو قيادي بحزب التكتل وكان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011. وشغل الفخفاخ منصب وزير المالية عام

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