24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)

  2. "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال" (5.00)

  3. صندوق التقاعد (5.00)

  4. الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الحوار بين الليبيين (5.00)

  5. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | العفو الدولية: قانون قطري جديد يخنق حرية التعبير

العفو الدولية: قانون قطري جديد يخنق حرية التعبير

العفو الدولية: قانون قطري جديد يخنق حرية التعبير
هسبريس - رويترز
الاثنين 20 يناير 2020 - 22:35

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة" قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير".

ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت الأحد على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".

وقالت العفو الدولية، ومقرها لندن، إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وتابعت قائلة "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين".

ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات.

وأضاف البند الذي نشر في الجريدة الرسمية لقطر "تضاعف العقوبة... إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وتستضيف قطر مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وواجهت انتقادات دولية بشأن أسلوب معاملتها للعمالة الوافدة طبقت على إثرها إصلاحات عديدة في قواعد العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خالد كندا الاثنين 20 يناير 2020 - 22:43
Qatar est un payé libre!
Parmi les payés les plus forts.
Allah lmo3in
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - مغربي الاثنين 20 يناير 2020 - 22:45
قنوات قطر الاخبارية تنشر الكذب كل يوم .
حتى يعلم الجميع ان القطريين يعشون ذاخل سجن كبير . لا احد يستطيع ان ينتقذ سياسة قطر .
و ما راي المسؤولين القطريين في السموم و الاشاعات و الكذب الذي تنشره قنوات قطر التي دمرت دول عربية و ارجعتها خراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 20 يناير 2020 - 23:01
مثل هذا القانون القطري يجب أن يطبق مثله في المغرب لأن رواج الاخبار الكاذبة تخطى كل الحدود وتجاوز حتى الخطوط الحمر.ولتدهب تلك الجمعيات إلى الجحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - سمعوا يا عباد الله !! الاثنين 20 يناير 2020 - 23:04
قوانين صارمة على كل من تطاول على الدولة القطرية ... !! لكن قنوات الجزيرة !! إﻻخبارية الحرة والنزيهة تفضح جميع الدول العربية وتساعد على نشر ثقافة الحوار والحرية والكرامة و..و...!! اﻻ في قطر !! فهو خط احمر !! هل نحن في زمان فرعون وقارون !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.