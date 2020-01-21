إقصاء "حزب أوغلو" من لائحة الانتخابات في تركيا

هسبريس - و.م.ع

أقصى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا حزب "المستقبل" الذي أسسه مؤخرا رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، من لائحة الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان للمجلس، نشرته وسائل إعلام محلية، أن الأحزاب التي تم إقصاؤها من اللائحة التي تضمنت 15 حزبا سياسيا، "لا تستوفي الشروط اللازمة للمشاركة في الانتخابات المحتملة".

وأوضح البيان أن "الأحزاب التي نظمت جمعيتها العامة قبل ستة أشهر من الأسبوع الثاني من يناير 2020، وتلك التي ثبت تنظيمها الحزبي في نصف المقاطعات التركية الـ81 على الأقل سيتم تزويدها بقائمة انتخابية".

وحسب مراقبين للشأن السياسي، يبدو أن الشرط، الذي وضعه المجلس، يستهدف حزب غريم الرئيس رجب طيب إردوغان، إذ أن حزب "المستقبل" عقد جمعيته العامة في 13 دجنبر 2019.

وكان حزب داود أوغلو نشر قائمة إسمية بـ154 عضوا مؤسسا بينهم مسؤولون سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان.

وشغل داود أوغلو منصب وزير الخارجية في وقت حساس في علاقات تركيا الخارجية، لكنه استقال سنة 2016 وسط خلافات مع الرئيس أردوغان على ملفات عدة وخصوصا تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة.