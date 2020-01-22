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كُتّاب وآراء
عدد زوار دبي يقترب من 17 مليون سائح في 2019
قالت حكومة دبي الثلاثاء إن أعداد الزائرين الأجانب للإمارة زاد بنسبة 5.1 في المئة إلى 16.7 مليون في 2019، بفضل قفزة في السياح الصينيين رغم انخفاض في عدد السياح القادمين من الهند أكبر مصدر للسوق.
والسياحة مساهم مهم في إيرادات الدولة في دبي التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 الدولي في أكتوبر تشرين الأول وتستهدف 20 مليون سائح هذا العام.
وشهدت دبي، التي انفقت مبالغ كبيرة على تطوير قطاعها السياحي وتفتقر الثروة النفطية التي لدى بعض جيرانها، تباطؤ نمو أعداد الزائرين إلى أقل من 1 بالمئة في 2018 .
ووفقا لبيان من المكتب الاعلامي لحكومة دبي، زار مليونا هندي تقريبا دبي العام الماضي مقارنة مع أكثر من مليوني زائر في 2018 . ولم يكشف البيان عن أعداد محددة للعامين كليهما.
وقفز عدد الزائرين الصينيين 15.5 بالمئة إلى 989 ألفا.
وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والصين وروسيا كأكبر مصادر لسوق السياحة في دبي في 2019 وشكلت مجتمعة أكثر من سبعة ملايين زائر.
وتستهدف دبي اجتذاب أكثر من 23 مليون سائح بحلول 2025 .