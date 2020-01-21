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الرئيسية | خارج الحدود | تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:24

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون ، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتتألف الحكومة الجديدة، التي تأتي بعد حوالى ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، من عشرين وزيرا، من بينهم ست نساء ، لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية.

وفي أول تصريح له بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته، أكد رئيس الحكومة الجديد حسان دياب أن حكومته "تعبر عن تطلعات المعتصمين" واصفا إياها بـ"فريق إنقاذ".

وقال دياب إن الأمر يتعلق ب"حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم".

وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، قد أعلن 3 مراسيم، هي قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية حسان دياب رئيسا للحكومة اللبنانية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

- حسان دياب رئيسا للحكومة

- زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع

- ناصيف حتي وزيرا للخارجية والمغتربين

- غازي وزني وزيرا للمال

- محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات

- ريمون غجر وزيرا للطاقة والمياه

- طلال حواط وزيرا للاتصالات

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