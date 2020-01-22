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قتيلان في تحطم طائرة قرب العاصمة السلفادورية
الأربعاء 22 يناير 2020 - 13:46
لقى شخصان مصرعهما جراء سقوط طائرة فوق منزل يقع في بلدة بالقرب من عاصمة السلفادور، وفقا لما أفادت به إدارة الإطفاء في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.
وقال المصدر إن الطائرة، التي كان على متنها شخصان، سقطت فوق منزل يقع في منطقة سكنية في بلدة "إيلوبانغو"؛ على بعد نحو 14.4 كيلومترات شرق "سان سلفادور".
وكتبت إدارة الإطفاء في السلفادور على موقعها على شبكات التواصل الاجتماعي: "لسوء الحظ، نعلن أن الشخصين الذين كانا على متن الطائرة لقيا مصرعهما".
ولم تشر أي جهة إلى ما إذا كان المفارقان الحياة مدنيان أم ينتميان إلى الجيش، حيث إن الطائرة كانت قد أقلعت لتوها من مطار في منطقة قريبة من موقع التحطم.