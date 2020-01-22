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كُتّاب وآراء
"كاثرين ساكيلاروبولو" أول امرأة رئيسة لليونان
انتخبت كاثرين ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، رئيسة لليونان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
واختيرت ساكيلاروبولو كرئيسة لليونان في انتخابات جرت في البرلمان، حيث حظيت بتصويت أكثر من 200 نائب، وهو عدد الأصوات الكافي لتعيينها في منصب الرئيس.
وتشغل ساكيلاروبولو منصب رئيسة المحكمة الإدارية العليا في اليونان.
يذكر بأن ساكيلاروبولو أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر 2018 بتعيين من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اقترح في وقت سابق، على كاثرين ساكيلاروبولو ترشيحها لتكون رئيسة للبلاد.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح صحفي، إنه "آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل"، مبرزا أن خياره هذا يكسر التقاليد، ليس فقط لأن كاثرين ساكيلاروبولو امرأة، بل أيضا لأنها لا تنتمي إلى أي حزب، وهو اختيار "ينطوي على الوحدة والتقدم أيضا".