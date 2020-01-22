أوغندا تستثمر 777 مليون دولار في شركة طيران

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم أوغندا استثمار 2.86 تريليون شيلين، أي ما يعادل 777 مليون دولار، في شركة الطيران الوطنية على مدار خمسة أعوام، حيث تسعى الدولة لتعزيز موقع الشركة بعد عقدين من تصفية الشركة السابقة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة النقل قالت، في بيان لها، إن تمويل شركة الخطوط الجوية الوطنية الأوغندية سوف يستمر حتى يونيو 2025.

وكانت الشركة قد استقبلت أربع طائرات من طراز "بومباردييه سي اره جيه 900"، وقد تقدمت بطلب لشراء طائرتين آخرتين من شركة "إيرباص"، من المقرر أن يصلا في دجنبر المقبل.

هذه الشركة تخلف الشركة التي أسسها الرئيس الأسبق عيدي امين عام 1976، وقامت بتصفية أعمالها عام 200،. وتسير رحلات جوية إلى دول منها كينيا وتنزانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن أوغندا تعتزم أيضا إنفاق 6.7 تريليون شيلين، على مدار الخمسة أعوام المقبلة، لبناء طريق سككية بطول 271 كيلومترا بغية ربط العاصمة كامبالا بالحدود الكينية.